Homem celebra aniversário de 60 anos com simulação de velório; vídeo

Um homem resolveu comemorar seu aniversário de 60 anos de uma forma um tanto inusitada: fazendo a simulação do seu próprio velório. A festa aconteceu na última sexta-feira, 21, na cidade de Caruaru, em Pernambuco, e contou com tudo o que tinha direito: banda, caixão, mortalha, orações, amigos "chorando" e até cortejo no carro da funerária.

José, o aniversariante, decidiu escolher essa temática para celebração do seu aniversário, pois queria 'brincar' de como seria se despedir dos seus amigos. “O que eu digo para os amigos é que vamos nos preparar para a morte, né? Ninguém quer morrer, nem tão cedo, mas vamos nos preparar, vamos investir. Esse pra mim foi o melhor presente”, afirmou.

A decoração da festa foi bem fiel ao tema, José teve seu caixão decorado com flores, e exigiu que houvesse uma equipe de cerimonial com música. Ao final da festa, José contou que estava satisfeito por ter recebido homenagens em vida na comemoração inusitada, e que era esse o seu propósito.

Segundo um dos músicos que se apresentou no falso funeral, José contou que teve seu sonho realizado, que era celebrar seu aniversário como se ele estivesse ‘morrido'.

