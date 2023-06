Homem chama a atenção ao passear com cachorro na cabeça; assista

Um homem decidiu passear com o cachorro por uma avenida de São Paulo. No entanto, o que parecia uma volta “comum” foi motivo de registro em vídeo, feito por uma pessoa que passava de carro pelo local. No material, divulgado nesta sexta-feira, 16, o animal aparece na cabeça daquele que parece ser o seu tutor.

O rapaz caminha tranquilamente e chega a conferir se o cão está devidamente acomodado no seu boné. Ele ainda carrega uma mochila nas costas durante o trajeto.

null Reprodução / Redes Sociais

“Coisas que você só vê em São Paulo”, diz uma das vozes presentes no vídeo. Pelas imagens que viralizaram nas redes sociais não é possível identificar com exatidão a avenida onde aconteceu o fato.