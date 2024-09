Homem deixa criança trancada em carro após passar noite bebendo

Caso foi registrado na 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) - Foto: PMDF | Divulgação

Um homem, de 52 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso no Distrito Federal apóas deixar uma criança de seis anos trancada dentro de um carro. O autor do crime foi acusado de abandono de incapaz após deixar a criança sozinha enquanto bebia durante toda a madrugada. O menino só foi encontrado na manhã do domingo, 8, por populares. O crime ocorreu em Sobradinho.

Leia mais:

>>Mulher é queimada viva por marido após descobrir abuso de filhas

>>VÍDEO: Helicóptero cai em zona rural de Caruaru e deixa mortos

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a corporação foi acionada para atender uma ocorrência no Setor Habitacional Nova Colina. No local, encontraram a criança chorando e amparada por moradores.



O autor do crime é pai da atual companheira da mãe da criança e foi detido. O caso foi registrado na 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).