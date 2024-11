Homem diz que "preto tem que entrar no chicote no tronco"; assista

Criminoso é procurado pela Justiça desde 26 de março de 2024 - Foto: Reprodução

Um homem, identificado como Alessandro Pereira de Oliveira, 36 anos, está sendo procurado pela Justiça após gravar um vídeo com conteúdo racista contra a cliente de um bar na cidade de Belo Horizonte.

No vídeo, o foragido afirma que "preto não tem que reclamar de copo e beber água do vaso". Ele ainda acrescente que "preto tem que entrar no chicote e no tronco" e ainda critica princesa Isabel por ter assinado a Lei Áurea.

O autor do vídeo já tem 86 registros policiais como ameaça, injúria, vias de fato, difamação, violência doméstica, psicológica e descumprimento de medida protetiva. Ele também não retornou ao sistema penitenciário após uma saidinha temporária. O criminoso é procurado pela Justiça desde 26 de março de 2024 e possui mandado de prisão em aberto. Ele estava preso desde 2022 por violência doméstica, violência psicológica, perseguição reiterada e divulgação de material sexual.

Mesmo com extensa anotação na polícia, Alessandro estava solto e trabalhando em um bar no bairro Universitário, na Pampulha. A Polícia Civil vai apurar o crime de racismo.

