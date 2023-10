Homem do meme 'Cadê meu green?' é encontrado morto em hotel

Conhecido nas redes sociais em 2020 pelo meme "Cadê meu green?", Luiz Carlos Pereira de Lima, de 34 anos, foi encontrado morto ensanguentado na madrugada da última segunda-feira, 18, dentro da banheira da suíte 343 do Hotel Chilli, no Largo do Arouche, Centro de São Paulo.

Luiz era técnico de enfermagem. Por meio de nota, a prefeitura de Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo, informou que ele trabalhou para o município até 2013. Depois atuou num hospital da cidade, de acordo com o G1. Apesar disso, na biografia do Instagram, Luiz se intitula como jornalista.

O caso é investigado como uma morte suspeita pela Polícia Civil da 3º DP, de Campos Elíseos, responsável pela região onde o caso aconteceu. No entanto, ainda não há indícios que ocorreu um crime no local, conforme informação divulgada pelo G1. os exames e laudos periciais devem ficar prontos nas próximas semanas.

De acordo com policiais militares, foram acionados, por um homem não identificado, para atender uma ocorrência sobre o encontro de um cadáver. O registro foi feito quase sete horas após o encontro do corpo, no plantão do 2º Distrito Policial (DP), Bom Retiro.

O que diz o Hotel Chilli

Em nota de pesar, através do Instagram, o hotel informou que “em quase 12 anos no Largo Arouche, esse é o terceiro óbito em nossos recintos”. O estabelecimento não dá detalhes de como as outras duas mortes aconteceram e lamenta a morte de Luiz. Já foi instaurado um inquérito de investigação.

Nota do Hotel Chilli | Foto: Reprodução | Instagram

Meme 'Cadê meu green?'

Em um vídeo publicado em 2020, Luiz apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais dizendo que recebia o green, acesso vip a festas e ao camarote da “The Week”, balada LGBT que acontece em várias partes do mundo, de um empresário da The Week, mas tudo era mentira.

"Agora eu vou contar a trip de quando eu pedi um green pro [André] Almada [empresário]. Tudo começou na semana passada... que eu mandei um WhatsApp pra ele pedindo, explicando a situação, pedindo um green [em menção ao green card que estrangeiros obtêm para ter trânsito livre nos Estados Unidos] pra ter acesso livre às festas e ao camarote da The Week", diz Luiz no vídeo.

Foram criados memes e piadas com a pergunta "Cadê meu green?", usado principalmente entre gays para brincar com a situação de quem quer entrar de graça numa balada.

Luiz, que tinha mais de 3.500 seguidores no seu Instagram, chegava a dizer que conseguiu economizar R$ 1 milhão por ganhar convites VIPs para festas.