Homem é assassinado por policial na frente da mãe

Um jovem de 24 anos foi morto pela Polícia Militar na presença da mãe dele. O assassinato ocorreu em São Vicente, na Baixada Santista, litoral de São Paulo. Segundo moradores, trata-se do jovem Vinícius Fidelis Santos de Brito.

Em imagens gravadas por uma testemunha, a mãe do jovem aparece desesperada em uma viela, em frente a uma casa. Ao fundo, ouvem-se tiros. Ela grita: “Pelo amor de Deus, deixa eu entrar, eu sou a mãe dele. Vocês mataram meu filho? O que isso? Vocês vão matar meu filho”.

Enquanto ela grita, a porta do imóvel da frente se abre e de dentro sai um policial segurando uma arma longa. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que as imagens serão analisadas.

“A Polícia Civil investiga todas as circunstâncias da morte de um homem de 24 anos em São Vicente no domingo, 8, em um patrulhamento seguido de troca de tiros com homens que abandonaram uma sacola com drogas durante a perseguição. As imagens enviadas pela reportagem serão analisadas. Foram apreendidas uma arma e porções de drogas com o rapaz que fugiu para um imóvel. As armas dos policiais também foram apreendidas para a perícia”.