Homem é flagrado abusando sexualmente de moradora em situação de rua | A TARDE

Um homem foi flagrado abusando sexualmente de uma mulher em situação de rua, que estava deitada em uma calçada no Centro de Santos, no litoral de São Paulo. Nas imagens, é possível ver a vítima tentando afastar o suspeito com as pernas, enquanto ele a tocava nas partes íntimas.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que o 1º Distrito Policial de Santos analisa as imagens para identificar o homem.

Em notas, as polícias Civil e Militar afirmaram que a ocorrência não foi registrada. A PM ressaltou ter repassado as informações do caso para as viaturas que patrulham a região. O suspeito, no entanto, ainda não foi localizado.

Confira:

Reprodução

