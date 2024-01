Homem é flagrado andando pelado no centro da cidade; veja vídeo | A TARDE

Uma cena inusitada marcou a manhã deste sábado, 30, em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, a 70 km da capital do estado. Um homem foi flagrado andando completamente nu pelas ruas da região central da cidade.

Nas imagens, o homem caminha de um lado para outro com as roupas nas mãos.

Ele pode responder pelo crime de ato obsceno, de acordo com o artigo 233 do Código Penal, que prevê três meses a um ano de reclusão ou multa para a pratica de ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público.

Confira o vídeo.

Reprodução | TopMídia Reprodução | Twitter