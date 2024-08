Homem é flagrado chicoteando cachorro e acaba preso

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem de 31 anos foi detido em Caruaru na noite de segunda-feira,19 , no Agreste de Pernambuco, após ser flagrado agredindo um cachorro com um chicote no bairro de Indianópolis. O ato cruel foi registrado em vídeo por residentes da área, que posteriormente realizaram denúncias às autoridades.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o suspeito foi levado à delegacia para prestar depoimento, e um inquérito policial foi iniciado para investigar o caso.

A Lei Sansão (Lei 14.064/20) estabelece penas de dois a cinco anos de prisão para crimes de maus-tratos contra cães e gatos, além de multa e a proibição de manter a guarda de animais.