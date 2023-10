Homem é internado após ter ereção por três dias; saiba detalhes | A TARDE

Um homem, de 46 anos, foi internado após ingerir altas doses de Viagra e ter ereção durante três dias seguidos. Ele recebeu alta do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, na Paraíba, nesta segunda-feira,16.

Ao portal G1, o hospital disse que o paciente foi encaminhado à unidade de trauma em estado grave no domingo,15. Ele usou de uma vez vários comprimidos da substância citrato de sildenafila 50 mg, para disfunção erétil, e teve uma ereção que durou três dias. O homem relatou dor intensa no pênis e precisou passar por um procedimento de drenagem do órgão genital. Após o procedimento, ele ficou em observação e foi liberado.

Segundo o urologista André Brasileiro, o uso do sildenafila não oferece riscos à saúde. No entanto, a ingestão deve ser feita com cautela e acompanhamento médico.

“O sildenafila, nome químico do Viagra, é um medicamento seguro, porém, como todo fármaco, precisa ser usado sob orientação médica. Existe um mau hábito por parte da população na automedicação e uma situação dessas é consequência disso”, salientou.