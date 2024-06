Homem é morto a tiros após jogar salgados em dono de quiosque | A TARDE

Um homem foi morto a tiros, nesta segunda-feira, 27, após jogar salgados no dono de um quiosque, em Ceilândia, no Distrito Federal. A vítima foi identificada como João Paulo de Oliveira Lourenço.

De acordo com informações do jornal Correio Braziliense, o homem teria reclamado da qualidade do salgado e do atendimento. Em seguida, a vítima jogou os salgados no rosto do dono do estabelecimento, que então efetuou cerca de quatro disparos.

Vítima teria jogado salgados no rosto do comerciante | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O autor dos tiros, que não teve o nome divulgado, fugiu do local. O crime é investigado pela 23ª Delegacia de Polícia.



