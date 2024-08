Homem é morto a tiros pelo sogro durante caça a javalis

Caso aconteceu na madrugada deste sábado, 10 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem de 42 anos morreu após ser atingido por um tiro disparado pelo próprio sogro, enquanto os dois caçavam javalis em uma fazenda em Delfinópolis, interior de Minas Gerais.



De acordo com informações do g1, a vítima, identificada como Daniel Salgado de Araújo, estava caçando em grupo, na madrugada do sábado, 10.

Em determinado momento, durante a caça, o homem gritou para avisar sobre a localização dos javalis, e o sogro acabou efetuando o disparo que atingiu Daniel.

Daniel morreu na hora, e seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O sepultamento aconteceu neste domingo, 11, em França, São Paulo. Ele deixa mulher e dois filhos.

O sogro de Daniel foi preso em flagrante, e o caso foi registrado como crime de homicídio.