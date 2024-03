Homem é preso após manter filha e ex-esposa em cárcere privado | A TARDE

Um homem foi preso em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo, 3, acusado de agredir e manter em cárcere privado a filha, de 16 anos, e a ex-esposa. Identificado como Vladimir Deziderio Bandeira, o homem teria agredido as vítimas com chineladas e empurrões, além de ameaçá-las com uma arma de ar comprimido.

A mãe e a filha foram trancadas no apartamento em que moram, localizado na Rua Ministro Viveiros de Castro. Desde sábado, elas ficaram reféns, sem nem poder ir ao banheiro. As vítimas conseguiram escapar quando Vladimir saiu para ir à igreja.

Após a denúncia, realizada na 12ª DP (Copacabana), policiais foram para o endereço e aguardaram o retorno do homem, que foi preso em flagrante. A pistola de ar comprimido, utilizada para ameaçar as vítimas, foi encontrada embaixo da capa do filho de 13 anos do casal.

Após exames de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML), foram encontrados vestígios de "ação contundente" no corpo das duas. O homem responde por tortura, sequestrou ou cárcere Privado, lesão corporal e injúria.