Homem é preso após trancar namorada por 36 horas em condomínio de luxo

Um homem identificado como Pedro Polônia de Gouvea e Silva, de 41 anos, foi preso por policias civis da 13º DP (Ipanema), após trancar a namorada em seu apartamento por 36 horas. O caso de tortura, aconteceu em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Antes disso, a vítima já teria sofrido inúmeras agressões nas últimas semanas.



O acusado foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de injúria, lesão corporal e tortura. Na última quinta-feira, 28, ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva, pela juíza Ariadne Villela Lopes, do 5º Juizado de Violência Doméstica.

“Os fatos narrados pela vítima são graves, visto que essa teria sido mantida sem seu consentimento na residência do custodiado, que a teria ameaçado de morte, de ter a mão amputada e sob palavras de humilhação e xingamentos”, ressaltou a juíza na decisão.

A vítima se dirigiu à delegacia na segunda-feira, 25, quando, então, tiveram início as investigações. Em depoimento, a mulher relatou que não mora na cidade, mas havia chegado à capital fluminense no dia 10 de julho, após ter viajado sob ameaça de morte.

De acordo com a vítima, o casal já se relacionava há cinco anos. Neste ínterim, desde que chegou à casa de Pedro, ela trabalha como recepcionista em um hotel e foi agredida diversas vezes, além de ter sido mantida em cárcere, trancada no imóvel, por um dia e meio. Agentes da 13ª DP passaram, então, a realizar buscas para tentar localizar o suspeito.

Durante as diligências da polícia na região, o homem foi localizado e preso horas depois da primeira denúncia feita pela namorada, com as mesmas roupas que usava quando cometeu os crimes.