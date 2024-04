Homem é preso em aeroporto com 3,2 kg de maconha dentro de peixes | A TARDE

Um homem foi preso na manhã deste sábado, 30, no aeroporto do Galeão, cidade do Rio de Janeiro, após ser flagrado transportando 3,2 kg de maconha dentro de peixes.

De acordo com informações da Agência Brasil, o homem de 22 anos desembarcava de um voo proveniente de Manaus quando, durante fiscalização de rotina, policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN) identificaram a droga, que estava acondicionada de forma oculta dentro de peixes, em uma caixa de isopor.

O dono da carga então foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.