Homem é preso por instalar câmera escondida em banheiro de adolescente | A TARDE

Um empresário de 36 anos, identificado como Francismar Fernandes da Silva, foi preso na sexta-feira, 19, suspeito de instalar uma microcâmera escondida na tomada do banheiro de uma casa que ele alugava em Anápolis, município do interior de Goiás (GO). A câmera que tinha sido instalada há cerca de duas semanas, transmitia em tempo real imagens captadas no banheiro e armazenava arquivos.

O homem tinha o objetivo de registrar cenas de nudez de menores de idade, como crianças e adolescentes. De acordo com o jornal Correio Braziliense, após uma família alugar a casa, Francismar fingiu que precisava tirar um objeto do local e pediu para usar o banheiro.

A investigação da Polícia Civil de Goiás acredita que foi nesse momento que o suspeito instalou a câmera. Ainda segundo o Correio, um adolescente de 16 anos encontrou a câmera. Depois disso, o locador fugiu após ser flagrado no banheiro de casa. De acordo com a polícia, o homem tem uma empresa de energia solar, o que possibilita acesso a outras casas.

Gravação que exponham região íntima de crianças é considerado crime de acordo com o artigo 241, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Situações parecidas já aconteceram com mulheres e outras pessoas no Brasil. Em setembro de 2022, as tatuadoras Julia Stoppa e Ana Lúcia Guimarães encontraram uma câmera escondida no quarto de um imóvel alugado em um aplicativo de hospedagem. O caso aconteceu no Rio de Janeiro.

Júlia afirmou que já havia passado uma semana no local e após descobrir a câmera espiã, não havia mais condições de continuar no quarto. Elas decidiram não continuar no quarto e foram a uma delegacia próxima para registrar um Boletim de Ocorrência.