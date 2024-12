Homem é preso por tentativa de homicídio após agredir moradora de rua

A vítima continua internada, lutando para se recuperar das lesões graves - Foto: Divulgação / PCDF

Um vigilante de 34 anos foi preso em flagrante na segunda-feira, 25, após agredir brutalmente uma mulher durante uma tentativa de furto na Feira da Praça do Bicalho, em Taguatinga. O suspeito, que tem a responsabilidade de proteger a feira após a montagem, já vinha tendo desentendimentos com a vítima, uma moradora de rua que frequentemente cometia furtos no local.

Na madrugada de domingo para segunda-feira, ao flagrar a mulher em ato ilícito, o vigilante não hesitou em atacar a vítima, desferindo violentos chutes na cabeça, mesmo com ela já caída no chão. A mulher foi resgatada em estado grave e levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde ficou sob observação com suspeita de trauma craniano e aguardava cirurgia.

A polícia foi comunicada do ocorrido e iniciou as investigações, identificando rapidamente o suspeito, que foi preso em sua residência na QNG. O homem, que já possuía antecedentes criminais por roubo, confessou o crime e foi autuado por tentativa de homicídio. A vítima continua internada, lutando para se recuperar das lesões graves.