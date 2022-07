Homem é preso suspeito de manter família em cárcere por 17 anos

Um homem, suspeito de manter a família em cárcere privado há 17 anos, foi preso nesta quinta-feira, 28, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com as autoridades, o caso aconteceu no bairro de Guaratiba, na zona oeste da cidade. Uma equipe do 27º Batalhão da Polícia Militar encontrou uma mulher e dois jovens amarrados, sujos e subnutridos, graças a uma denúncia anônima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro às vítimas.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante e encaminhado para à 43ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado.