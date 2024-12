Homem é preso suspeito de matar sete gatos a facadas

- Foto: Reprodução / TV Globo

Na noite da última sexta-feira (13), um homem de 34 anos foi preso em Santa Amélia, no norte pioneiro do Paraná, suspeito de matar sete gatos a facadas. A pequena cidade está localizada a cerca de duas horas de Londrina. As informações são do G1.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 19h30 por uma testemunha que denunciou o suspeito após presenciar a morte de um gato nos fundos da residência do homem.

Segundo a testemunha, o suspeito já havia matado outros seis gatos em dias anteriores, utilizando o mesmo método. As informações foram compartilhadas com a polícia, que iniciou a abordagem.

Inicialmente, o homem negou ter cometido os crimes. No entanto, a testemunha afirmou possuir vídeos que registravam os atos e os apresentou aos policiais. Diante das evidências, o suspeito confessou, conforme consta no boletim de ocorrência.

Ao entrar na residência do homem, a equipe policial encontrou um gato morto, reforçando as suspeitas contra ele.