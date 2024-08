Homem é suspeito de colocar chumbinho em milkshake da ex; ela morreu

A vítima é Vitória da Conceição Pereira, de 23 anos - Foto: Reprodução

Uma mulher de 23 anos morreu por envenenamento, após consumir um milkshake com chumbinho, no início deste mês de agosto, na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. O principal suspeito é o ex-namorado da vítima.

No último fim de semana, o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) da Polícia Civil divulgou laudo confirmando a causa da morte.

De acordo com o laudo policial "o material do gênero alimentício vestígios de milk shake encontra-se adulterado, devido à detecção da substância terbufós”. O terbufós é um dos componentes do "chumbinho", usado ilegalmente para matar ratos.

Vitória da Conceição Pereira era faxineira e tinha 23 anos. Ela morreu no dia 4 de agosto após consumir a bebida de morango com veneno.

Deivid Santana, o ex-namorado da jovem, foi preso e será autuado por homicídio qualificado.

Segundo a investigação, o homem não aceitava o fim do relacionamento e teria montado uma trama para que a bebida chegasse até a mulher



Confira imagens do laudo policial: