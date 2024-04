Homem encontra cachorro de estimação com ossada humana na boca | A TARDE

Um morador da região da Chapada, em Ponta Grossa, no Paraná, encontrou ossada humana em sua plantação, na noite desta sexta-feira, 22. O morador relatou ter sentido mau cheiro e percebeu que seus cachorros estavam cheirando um objeto.

O homem decidiu verificar sua plantação de verduras e feijões quando se deparou com um de seus animais de estimação com um osso na boca. Quando se aproximou do cão, encontrou uma estrutura semelhante a uma parte de osso com possíveis restos humanos.

O morador acionou a Polícia Militar do Paraná (PMPR), que foi até o local. A área foi isolada para preservar possíveis evidências e iniciar as investigações.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa irão realizar uma perícia no local para coletar provas e esclarecer o ocorrido, além de analisar se de fato se trata de ossada humana.