Homem faz mais de 15 reféns em ônibus na Rodoviária do Rio | A TARDE

Um criminoso invadiu um ônibus no Rio de Janeiro e fez mais de 15 reféns, incluindo crianças e idosos, na tarde desta terça-feira, 12. A situação ainda está em andamento e acontece no ônibus da Viação Sampaio, na Rodoviária Novo Rio. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, foi acionada para a ocorrência e a área foi isolada.



Segundo a polícia, duas pessoas foram baleadas. Uma das vítimas levou três tiros e foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar. O homem, identificado como Bruno Lima de Costa Soares, foi atingido no tórax e no abdômen e corre risco de morte.

Um dos passageiros contou que o ônibus tinha como destino Minas Gerais, mas foi rendido pelo criminoso, que fez disparos. Uma mulher disse que o ônibus estava indo para Juiz de Fora (MG) e já havia saído da rodoviária. Após percorrer cerca 500 metros, o ar-condicionado quebrou, e o motorista decidiu retornar para fazer o reparo.

Em atualização