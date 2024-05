Homem fica ferido após tentar salvar cachorro em parque de diversões | A TARDE

Um homem foi atingido por um brinquedo dentro de um parque de diversões, localizado na cidade de Lençóis Paulista (SP), quando tentou salvar um cachorro que subiu na plataforma do equipamento. O acidente aconteceu no domingo, 28, na Feira Agropecuária, Comercial e Industrial (Facilpa). A vítima sofreu ferimentos nas pernas e precisou passar por uma cirurgia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem estava na fila do brinquedo quando um cachorro entrou na plataforma de embarque do equipamento. Com o brinquedo funcionando, o rapaz tentou salvar o animal e acabou atingido. Ele foi socorrido e encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e transferida para o hospital da cidade.

Por meio de nota, a Facilpa confirmou o acidente e disse que o estado de saúde da vítima é estável.

