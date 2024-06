Homem invade casa dizendo ser um “Android” e assusta moradores | A TARDE

Um homem, que teria tido um surto, invadiu uma casa na cidade de Araçariguama, no interior de São Paulo, e assustou a dona da casa e o seu marido. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 27. As informações são do jornal Correio do Interior.

A situação ocorreu no bairro Bela Vista, por volta das 1h30. A dona casa acordou e sentiu um cheiro de inseticida elétrico, quando notou que havia outra pessoa no imóvel além dela o marido e começou a gritar. Ao ouvir os gritos da esposa, o marido se dirigiu a um dos cômodos da casa e conseguiu deter o homem, que dizia ser um robô Android.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e nenhum objeto foi roubado do imóvel. Ele foi retirado da casa e estava aparentemente em surto, sem qualquer reação. O caso está sendo apurado pela delegacia de Araçariguama.

