'Homem mais tatuado do Brasil' vira evangélico e remove tatuagens

Leandro de Souza é fotógrafo - Foto: Reprodução

Aos 35 anos, o fotógrafo Leandro de Souza agora está focado em desfazer um trabalho que levou 20 anos para ficar pronto: suas tatuagens. Conhecido como "homem mais tatuado do Brasil", ele se converteu ao evangelho e agora luta para remover todas as figuras que cobrem seu rosto e corpo.

A história de Leandro viralizou nas redes sociais. O Uol contou que Leandro está falando sobre a conversão, abandono das drogas e o processo de remoção das tatuagens. Em vídeos, ele postou trechos das sessões de aplicação de laser para remover a tatuagem de caveira do rosto, exibindo os resultados ainda provisórios.

Em entrevista, o fotógrafo diz que, depois que se converteu, há um ano e sete meses, parou "da noite para o dia" com o consumo de drogas, bebidas e cigarros. Ele diz ter sido "alcançado pela remoção das tatuagens", ao ganhar o tratamento gratuito de uma clínica, por meio de um testemunho que viralizou, pedindo um emprego, uma oportunidade de trabalho.

Ele diz que sua obsessão com as tatuagens nasceu do desejo por admiração, pois chamava a atenção por onde passava. "Porém, com o tempo, fui percebendo que eu era mais como uma atração de circo. Não queria mais essa vida para mim", disse ao Uol.

"Dói muito, por mais que coloquem anestesia, é horrível a dor. Mas isso é parte do preço das coisas que fiz no passado. Estou confiante porque a equipe da clínica é excelente e os resultados têm sido satisfatórios", falou sobre a dor.

Leandro já passou pr duas sessões de remoção a laser, mas oito serão necessárias. Afinal, ele possui 95% do corpo tatuado, o que lhe conferiu um troféu no ano passado, durante um evento internacional.