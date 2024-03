Homem mata e arranca coração de mulher horas após ela registrar BO | A TARDE

Um homem matou a mulher, arrancou o coração dela e confessou o crime ao ser preso pela polícia, nesta segunda-feira,26, em Tupã (SP).Horas antes, a mulher registrado queixa contra ele.

Milena Dantas Bereta Nistarda, de 53 anos, decidiu registrar um boletim de ocorrência na manhã de segunda-feira, 26, contra o marido, Marcelo Nistarda Antoniassi, de 49 anos. Ao voltar para casa, o companheiro foi atrás, derrubou o portão com o carro, arrombou a porta da cozinha e do quarto onde ela estava trancada sozinha. Foi quando o homem esfaqueou e retirou o coração da vítima e outros órgãos.

Briga constantes

Milena Dantas Bereta Nistarda da Silva tinha uma filha, de outro relacionamento, e um filho, com Marcelo Nistarda Antoniani da Silva, com quem estava casada há 29 anos.

Diferentemente do que era compartilhado nas redes sociais do casal, nas quais ambos apareciam abraçados e sorrindo, a vítima vivia sob constante monitoramento do marido.