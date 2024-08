Homem mente sobre assalto por engajamento nas redes

Situação aconteceu no dia 25 de julho - Foto: Reprodução

A busca constante por fama nas redes sociais está alcançando proporções extremas nos últimos tempos. Exemplo disso é o influenciador chamado Rafael Queiroz, que confessou para a PM do Rio de Janeiro, na segunda-feira, 29, que mentiu sobre ser assaltado enquanto dirigia para ganhar engajamento na web.

O depoimento foi prestado na 42ª Delegacia de Polícia do RJ. Por lá, o rapaz disse aos policiais que não era a verdadeira vítima e que toda a história havia sido inventada. Ele responderá por falsa comunicação de crime. As autoridades irão atrás do real dono do veículo que estava no vídeo que viralizou na web.

Nas redes sociais, Rafael soltou um esclarecimento. "Aquele vídeo não sou eu e aquele não é meu carro. Eu apenas entrei na brincadeira, amigos e seguidores ficaram me marcando, achando que era eu. Eu estava em Miguel Couto, Nova Iguaçu, não estava na Barra (da Tijuca)", comentou.

Sobre o caso

A situação aconteceu no dia 25 de julho, quando testemunhas flagraram um suposto assaltante pendurado em um carro em alta velocidade após tentar roubar o motorista na zona oeste do Rio de Janeiro. O vídeo viralizou nas redes sociais e Rafael Queiroz havia dito que era o condutor.