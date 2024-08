Homem morre após fugir de blitz pelo mar e se afogar - Foto: Ricardo Junior | Reprodução

Um homem morreu afogado no mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ao entrar no mar para fugir de policiais que realizavam uma blitz da Lei Seca. O caso aconteceu na madrugada de sábado, 3.

O jovem de 24 anos foi identificado como Nathan Malheiros Roza, o Sorvete, que morava na Comunidade do Terreirão, também no Recreio. Na ocasião, os agentes faziam a verificação dos carros que passavam pela Avenida Lúcio Costa, na altura do condomínio Alfa Barra, quando abordaram um veículo por aplicativo.



Dentro dele estavam 5 pessoas: o motorista e 4 passageiros, sentados no banco do carona e atrás. No momento em que eram averiguados, Nathan fugiu. Ele correu em direção ao mar, onde desapareceu.

Os policiais revistaram o veículo e encontraram uma pistola 9mm, 2 carregadores, 23 munições e 26 pinos de cocaína. Dois passageiros foram presos em flagrante e um menor apreendido: Estevão Alexandre Teixeira, de 28 anos; Jully Meneguci Barbosa, de 26; e o adolescente de 13 anos. Eles vão responder por tráfico de drogas e associação para tráfico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para as buscas pelo jovem que mergulhou no mar no meio da madrugada. Os agentes da Lei Seca chegaram a correr atrás dele, mas estava muito escuro e o mar revolto.

Horas depois, o corpo de Natan foi encontrado na Praia da Reserva pelos agentes, já pela manhã.