Homem morre após ser sufocado com gás em viatura da PRF

Um homem morreu sufocado após ser preso por dois policiais rodoviários federais nesta quarta-feira, 25, durante uma ação em Umbaúba, no litoral sul de Sergipe.

O vídeo foi registrado por moradores do local. O homem, identificado como Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi colocado dentro da viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na sequência, os policiais dispararam uma grande quantidade de gás por causa da agitação do homem.

De acordo com o sobrinho da vítima, Wallyson de Jesus, o tio tinha um transtorno mental. "Eles pediram para que ele levantasse as mãos e encontraram no bolso dele cartelas de medicamentos. Meu tio ficou nervoso e perguntou o que tinha feito. Eu pedi que ele se acalmasse e que me ouvisse", relatou.

Após ser rendido, Genivaldo foi colocado no porta-malas da viatura e, enquanto um dos policiais segurava a tampa do porta-malas, o outro joga uma grande quantidade de gás dentro do local fechado. Quando o compartimento é aberto de novo, o homem já não se mexia mais.

"Eles jogaram um tipo de gás dentro da mala, foram para delegacia, mas meu tio estava desacordado. Diante disso, os policiais o levaram para o hospital, mas já era tarde”, acrescentou Wallyson.

Confira o vídeo:

null Daniel Brito