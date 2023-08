Homem parte para cima de Celso Russomanno durante gravação: vídeo

O deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP) se envolveu em uma briga durante a gravação de um quadro televisivo da Record TV. A confusão que aconteceu nessa segunda-feira, 21, chegou a ser registrada em vídeo.

Russomanno estava em uma loja de eletrônicos de Santa Ifigênia, bairro de São Paulo, quando começou uma discussão com um homem. “Grita aí. Grita de novo, seu pa* no c* do caralh*”, gritou o homem. Ele ainda empurrou o apresentador.

Até o momento, Celso Russomanno não emitiu um pronunciamento sobre o episódio. No quadro do qual participa, ele busca soluções para problemas relatados por consumidores.

Reprodução / Redes Sociais