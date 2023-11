Homem pede senha de wi-fi e mata idosa estrangulada | A TARDE

Uma idosa de 65 anos foi assassinada na tarde deste domingo, 29, em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina. A Polícia Militar afirma que a mulher estava com um fio enrolado no pescoço e parcialmente sem roupa. Minutos depois, um homem de 24 anos se entregou após assumir que teria estrangulado a vítima até a morte.

O criminoso disse aos policiais que parou para pedir a senha do wi-fi na casa da idosa e durante conversa com ela, "passou um monte de coisas na cabeça". “Saí de lá, vim pra casa, bateu um peso na minha consciência e resolvi me entregar”, relatou o suspeito, que mencionou também ser usuário de crack.

Com passagens policiais por furto, o homem utilizava uma tornozeleira eletrônica danificada. Identificada como Maria de Lourdes da Silva, a idosa foi encontrada por uma vizinha e as investigações descartaram hipótese de suicídio.

A ocorrência foi registrada pela PM como homicídio doloso, quando há intenção de cometer o crime.