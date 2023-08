Homem preso pela morte de palmeirense é diretor de escola no Rio

O torcedor do Flamengo preso na terça-feira, 25, suspeito de lançar a garrafa de vidro que atingiu e matou a torcedora do Palmeiras Gabriela Anelli Marchiano, de 23 anos, é diretor e professor de uma escola no Rio de Janeiro. O homem também não tem antecedentes criminais. As informações são do g1.

A publicação apontou que o homem preso é Jonathan Messias Santos da Silva, de 33 anos, que é servidor concursado da Secretaria Municipal de Educação. Ele mora no Rio de Janeiro, mas no dia do jogo estava com um irmão e dois amigos em São Paulo.

Foi preso na manhã desta terça-feira, 25, o homem suspeito de envolvimento na morte da torcedora palmeirense Gabriela Anelli. Ele foi encontrado no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Em seguida, ele será transferido para São Paulo.

A torcedora morreu no dia 10 de julho, dois dias após ser atingida por uma garrafa de vidro atirada durante uma confusão entre torcedores do Palmeiras e Flamengo, nas imediações do Allianz Parque, zona oeste de São Paulo.

Jonathan foi preso após analisar vídeos de câmeras de segurança no momento da confusão entre os torcedores de Palmeiras e Flamengo. Segundo Ivalda Aleixo, delegada-chefe do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o professor é o homem de barba e camiseta cinza que aparece em um vídeo lançando o objeto pelo espaço entre os tapumes que separavam as duas torcidas.

Ainda de acordo com os investigadores, a reconstituição virtual realizada com imagens obtidas nos momentos que antecederam a morte de Gabriela indica que apenas o flamenguista atirou garrafas naquela direção.

A garrafa arremessada teria estilhaçado ao bater em um tapume de ferro, e seus estilhaços atingiram a palmeirense. Gabriela sofreu um corte de 3 centímetros no pescoço, segundo a polícia.