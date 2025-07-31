Homem procura UPA para retirar cenoura presa no ânus

- Foto: Reprodução

Um homem procurou ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, depois de prender uma cenoura no reto. O legume ficou na parte final do intestino grosso, entre o cólon e o ânus.

O caso chamou após sem filmada a reação do homem ao descobrir que precisaria passar por exames antes de retirar a cenoura do reto. Após a realização de exames de imagem e com a confirmação da presença do item no reto do homem, a equipe realizou o procedimento de remoção.

Ele foi encaminhado para observação e cuidados ambulatoriais, com acompanhamento médico. Segundo informações médicas, o paciente não corre risco de morte e deve se recuperar completamente.

| Foto: Reprodução

Cuidados necessários com alimentos no reto

Perfuração do reto - Pode causar hemorragias internas e exigir cirurgia de urgência.

Infecções graves - Alimentos crus carregam bactérias e agrotóxicos prejudiciais.

Objeto preso - Muitos casos exigem procedimentos médicos para remoção.

Fissuras e dores - Lesões na mucosa anal podem gerar dor e inflamação.