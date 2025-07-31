Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Homem procura UPA para retirar cenoura presa no ânus

O caso chamou após sem filmada a reação do homem ao descobrir que precisaria passar por exames antes de retirar

Por Redação

31/07/2025 - 22:40 h
Imagem ilustrativa da imagem Homem procura UPA para retirar cenoura presa no ânus
-

Um homem procurou ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, depois de prender uma cenoura no reto. O legume ficou na parte final do intestino grosso, entre o cólon e o ânus.

O caso chamou após sem filmada a reação do homem ao descobrir que precisaria passar por exames antes de retirar a cenoura do reto. Após a realização de exames de imagem e com a confirmação da presença do item no reto do homem, a equipe realizou o procedimento de remoção.

Ele foi encaminhado para observação e cuidados ambulatoriais, com acompanhamento médico. Segundo informações médicas, o paciente não corre risco de morte e deve se recuperar completamente.

Imagem ilustrativa da imagem Homem procura UPA para retirar cenoura presa no ânus
| Foto: Reprodução

Cuidados necessários com alimentos no reto

  • Perfuração do reto - Pode causar hemorragias internas e exigir cirurgia de urgência.
  • Infecções graves - Alimentos crus carregam bactérias e agrotóxicos prejudiciais.
  • Objeto preso - Muitos casos exigem procedimentos médicos para remoção.
  • Fissuras e dores - Lesões na mucosa anal podem gerar dor e inflamação.
  • Impacto psicológico - A exposição ao constrangimento pode agravar o trauma.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atendimento hospitalar caso inusitado Emergência médica Pará saúde pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Câmera corporal mostra PMs executando morador de rua

Play

Vídeo: aluna é torturada com chutes e pauladas dentro de escola no MT

Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Play

Cantor gospel é baleado por policial dentro de ônibus; veja vídeo

x