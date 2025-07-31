INVESTIGAÇÃO
Homem procura UPA para retirar cenoura presa no ânus
O caso chamou após sem filmada a reação do homem ao descobrir que precisaria passar por exames antes de retirar
Por Redação
Um homem procurou ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, depois de prender uma cenoura no reto. O legume ficou na parte final do intestino grosso, entre o cólon e o ânus.
O caso chamou após sem filmada a reação do homem ao descobrir que precisaria passar por exames antes de retirar a cenoura do reto. Após a realização de exames de imagem e com a confirmação da presença do item no reto do homem, a equipe realizou o procedimento de remoção.
Ele foi encaminhado para observação e cuidados ambulatoriais, com acompanhamento médico. Segundo informações médicas, o paciente não corre risco de morte e deve se recuperar completamente.
Cuidados necessários com alimentos no reto
- Perfuração do reto - Pode causar hemorragias internas e exigir cirurgia de urgência.
- Infecções graves - Alimentos crus carregam bactérias e agrotóxicos prejudiciais.
- Objeto preso - Muitos casos exigem procedimentos médicos para remoção.
- Fissuras e dores - Lesões na mucosa anal podem gerar dor e inflamação.
- Impacto psicológico - A exposição ao constrangimento pode agravar o trauma.
