Homem que executou produtor de MC Livinho é identificado pela polícia

Polícia identificou autor de crime - Foto: Instagram

A polícia civil de São Paulo identificou o homem responsável por atirar em Adileon Eva Dos Santos, de 34 anos, produtor musical do MC Livinho. Já foi solicitada pela polícia a prisão temporária do suspeito do homicídio. O indivíduo possui antecedentes criminais, incluindo passagem por roubo, além de responder por formação de quadrilha e estupro de vulnerável.

Ele foi visto caminhando na zona norte de São Paulo e posteriormente em um ponto de ônibus, logo após o ocorrido. As autoridades estão em busca do suspeito. Durante buscas na residência do homem, foram apreendidas 29 munições de um revólver calibre .38.

Segundo relatos do repórter Lucas Martins, do Brasil Urgente, o suspeito teria discutido com sua esposa, ido para casa, pego uma arma e afirmado que iria sair para "fazer besteira". Ele teria escolhido aleatoriamente a vítima, discutido brevemente com Adileon e disparado contra o rosto do assessor do funkeiro.

O crime ocorreu durante a madrugada em um bar da região. A vítima foi socorrida pela proprietária do bar e outras pessoas, mas faleceu ao chegar à unidade de saúde. Após o crime, o suspeito fugiu a pé, abandonando a bicicleta que usava no local. Clientes tentaram segui-lo, mas foram ameaçados com a arma de fogo.