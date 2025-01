Homem que tentou explodir prédios no DF vai ser investigado

Delegacia especializada foi acionada e dará seguimento às investigações - Foto: Reprodução

O homem que ameaçou jogar explosivos contra as sedes do Comando da Polícia Militar do DF (PMDF) e da Polícia Federal (PF) em Brasília estava em surto psicótico. A afirmação é da Policia Civil do Distrito Federal (PCDF).



A Policia informou ainda que ma vez que nenhum explosivo foi encontrado no veículo. De toda a forma, a delegacia especializada foi acionada e dará seguimento às investigações.

A Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Fabrício Augusto, disse que vai continuar com as investigações.

Ainda de acordo com a policia, o homem tem histórico de internações psiquiátricas, por isso, ao término do depoimento, será encaminhado ao Hospital de Base para passar por avaliações.