Homem se entrega após atirar em gerente devido entrevista de emprego | A TARDE

Após negociação com o Grupo de Operações Táticas (Gate), da Polícia Militar (PM), o homem que atirou em uma gerente de um restaurante e fez duas pessoas reféns na praça de alimentação do Mangabeira Shopping, em João Pessoa (PB), se entregou. As informações são do G1.

Suspeito se entrega após atirar em gerente de restaurante dentro de shoppinh na Paraíba | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Segundo a PM, o homem teria praticado a ação porque ‘teria se sentido menosprezado’ ao ser rejeitado em uma entrevista de emprego, em um estabelecimento do shopping. A mulher não resistiu e morreu no local.

A gerente foi atingida nas costas e socorrida pelo Samu. Ela morreu no local quando recebia os primeiros atendimentos. A mulher ainda não teve identidade divulgada.