ASSISTA Homem se esconde debaixo da mesa para tentar enganar juiz em audiência Após desconfiar da situação, juiz suspendeu a audiência

Situação aconteceu no estado do Paraná na Justiça do Trabalho - Foto: Reprodução | X

Durante uma audiência que aconteceu nesta quinta-feira, 24, na 18ª Vara do Trabalho de Curitiba, um réu tentou se esconder debaixo de uma mesa para enganar o juiz que conduzia os trabalhos. Ao perceber a situação, o juiz Thiago Migra, do Tribunal Regional do Trabalho da 9º Região (TRT-9), desconfiou que o réu Ricardo e o advogado Robinson de Almeida Albuquerque Maranhão estavam no mesmo ambiente. Então, pediu que o advogado girasse a câmera a fim de mostrar todo o ambiente. No momento em que o advogado gravava é possível ver o réu entrar debaixo da mesa. "Por que o Ricardo entrou debaixo da mesa, doutor? Poxa, vocês estão de brincadeira com o juiz aqui. Só pode ser piada mesmo. Doutor, eu vou oficiar a OAB, é uma palhaçada e uma falta de respeito", disse o juiz, que suspendeu a audiência. O réu não poderia estar no mesmo ambiente do advogado para não escutar, pelo computador do defensor, o depoimento da outra parte envolvida no processo. Assista:

