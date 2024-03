Homem sobe em muro para olhar casa vizinha, leva tiro no rosto e morre | A TARDE

Um homem morreu após tentar espionar uma festa de confraternização na casa do vizinho, no distrito de Pirapó, em Apucarana, no Paraná, no último sábado, 9.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que Bruno Júnior, 33 anos sobe em uma estrutura para olhar pelo muro em direção a casa vizinha. Uma mulher se aproxima e conversa com ele, mas em seguida, o homem é atingido no rosto por um tiro de arma de fogo e cai no chão. Bruno morreu na hora.

O atirador foi identificado como Agnaldo da Silva Oroski, de 41 anos, que foi preso na quinta-feira, 14, conforme o g1. Ele alegou legítima defesa ao pensar que a casa estava sendo invadida.

"Ele teria ouvido barulho no telhado, então teria saído com a arma em punho. Nesse momento, teria visto um homem tentando pular o muro dele", disse o delegado André Garcia.

Homem leva tiro no rosto e morre após subir em muro do vizinho pra ver confusão. Fato aconteceu sábado (9) em Apucarana (PR). Empresário Agnaldo Oroski foi preso. Ele alegou legítima defesa. pic.twitter.com/IyZTHIhrKn — Comunicarmais (@ComunicarmaisBA) March 14, 2024