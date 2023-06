Homem tem apartamento invadido e é esfaqueado por vizinho pelado em SP

Um homem de 62 anos foi esfaqueado no olho e em outras partes do rosto por um vizinho, que invadiu o apartamento dele pelado e desferiu os golpes com uma faca, na cidade de Cubatão, em São Paulo. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Central, mas precisou ser transferida e internada no Hospital Municipal por conta da gravidade do estado de saúde dela.

O caso ocorreu no Conjunto Residencial Rubens Lara, no bairro Jardim Casqueiro, na última terça-feira, 6. Antes de esfaquear o homem, o agressor teria discutido com a irmã pela janela do prédio, conforme o g1. Ela estava em uma área comum do imóvel, no térreo, quando ele pegou uma faca e saiu do apartamento para ameaçá-la.

Ao descer as escadas, o agressor, que ainda estava sem roupa, parou no andar da vítima, invadiu o apartamento dela e a esfaqueou.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. A vítima foi encontrada ferida na calçada em frente ao prédio. Já o agressor foi imobilizado pelo cunhado antes de ser preso. Ele ainda tentou esfaquear a irmã na cabeça, que teve lesões graves nas mãos.

A arma usada no crime foi apreendida para a realização da perícia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 2° Distrito Policial de Cubatão e é investigado pela Polícia Civil.