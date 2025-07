Homem tem mal súbito e morre após realizar assalto

Homem passou mal e morreu após assalto - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem identificado como Joanderson Santos Carvalho, 29 anos, morreu na noite da quarta-feira, 16, momentos após realizar um assalto na companhia de um comparsa, no bairro Vila Embratel, em São Luís, no Maranhão. O que chama a atenção para este caso é que, supostamente, o suspeito não aguentou a 'pressão' e morreu de mal súbito.

Joanderson caiu em um buraco e desmaiou. Ele fugia de moto com o parceiro, quando o fato aconteceu. A dupla tinha acabado roubar aparelhos celulares, na Avenida João Figueiredo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Instituto Médico Legal (IML) que estiveram no local não constataram nenhum sinal de violência no corpo dele.

A morte do suspeito é apurada pela Polícia Civil. As circunstâncias e a real causa da morte ainda são desconhecidas. O homem que pilotava a motocicleta não foi identificado.

Caso semelhante

No último domingo, 13, outro homem também morreu ao passar mal após assaltar passageiros de um ônibus da linha Vicente Fialho, também em São Luís. Segundo informações dos policiais que atenderam a ocorrência, o homem foi abordado ainda dentro do veículo e durante a revista, caiu no chão repentinamente e perdeu os sentidos.

O homem, que não foi identificado, ainda foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constatou a morte ainda no local.