Homem tenta matar amigo a facadas e bombom envenenado

Vítima está internada com quadro de saúde estável - Foto: Reprodução

A Polícia Civil, através dos agentes da 59ª DP (Duque de Caxias), prenderam em flagrante, nesta terça-feira, 6, um homem que tentou matar um amigo com um bombom envenenado e com golpes de faca, na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Segundo o portal G1, os ataques foram motivados por uma aproximação entre a vítima e a ex-namorada do autor. Edimar Barbosa, autor do crime, confessou a tentativa de tirar a vida do amigo.

Em depoimento, Barbosa contou que ofereceu o bombom envenenado à vítima, mas ele notou um gosto estranho e reclamou do sabor. A vítima precisou de atendimento de saúde na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Parque Lafaiete, em Duque de Caxias.

O bombom foi envenenado foi apreendido com uma substância conhecida popularmente como chumbinho. A vítima está internada com quadro de saúde estável.