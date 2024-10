Homem tenta matar companheira e acaba morto por ela

- Foto: Reprodução / Google Street View

Um homem foi morto após atacar a companheira com uma faca no Guarujá, litoral de São Paulo nesta segunda-feira, 30. Segundo a ocorrência policial, ela mudou a direção do ataque do homem e fez com que o instrumento atingisse a região do tórax do próprio agressor.

Tanto a mulher quanto o companheiro tinham 41 anos e estavam em um relacionamento há cerca de seis meses, que era caracterizado pelo comportamento agressivo dele.

De acordo com o relato da mulher aos policiais, a briga que culminou no assassinato começou devido a ciúmes por parte do homem. Ele teria agredido a companheira com um soco e, em seguida, pegou uma faca para atacá-la. No entanto, ela conseguiu desviar sua mão, fazendo com que a faca atingisse seu próprio peito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o homem. O caso foi registrado na Delegacia de Guarujá como tentativa de feminicídio, homicídio e legítima defesa.

De acordo com o jornal paulista A Tribuna, o homem já tinha duas ocorrências anteriores por tentativa de homicídio, uma em 2009 e outra em 2012.