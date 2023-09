Homem vai a casamento com roupa de academia após ler "esporte fino"

A advogada e criadora de conteúdo fitness Luisa Neiva, 25, compartilhou um vídeo em que seu pai, o professor de educação física Ricardo Patero, 63, aparece em um casamento vestindo roupa de academia. O casório aconteceu no último dia 16, em Jaboticabal (SP).

Nas imagens, Ricardo aparece com uma camiseta preta e calças listradas de uma conhecida marca esportiva. Ele optou pelo visual após uma interpretação inusitada do traje "esporte fino", escrito no convite do evento.

"E meu pai que foi pra um casamento em outra cidade e leu que era traje 'esporte' só não entendeu o 'fino'", brincou a filha. A família, que mora em Santos, viajou a Jaboticabal, também em São Paulo, para o casamento.

Os familiares de Ricardo não notaram a falta de uma roupa apropriada para a celebração na mala. O descuido dele foi notado cerca de uma hora antes do casório.

Reprodução / Redes Sociais

"Minha mãe rodou o hotel inteiro, procurando gente que tinha um terno sobrando, mas é óbvio que ninguém vai com um terno sobrando para o casamento. Tentamos pegar do meu cunhado para emprestar para ele, mas não coube", disse Luisa, desta vez em entrevista ao GQ Brasil.