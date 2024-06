Homem veste camisa sobre família e tenta matar filhos

Homem estava vestindo uma camisa escrito: “Ninguém toca na minha família” - Foto: Divulgação | Polícia Civil do Piauí

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Piauí (PMPI), na última terça-feira (11), após agredir com uma ripa de madeira com pregos e tentar matar seus dois filhos, de 12 e 15 anos, na zona rural de Bom Princípio do Piauí, próximo ao Norte de Teresina. Após a crueldade, o 'endiabrado' bateu com socos e chutes na própria mãe.

O detalhe que chamou atenção foi que, no momento do flagrante, ele estava vestindo uma camisa com a frase: “Ninguém toca na minha família”. O suspeito foi levado à Delegacia de Buriti dos Lopes.

Ele deve responder por tentativa de homicídio, lesão corporal no contexto de violência doméstica, além do descumprimento de medida protetiva.