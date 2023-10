Homem vestido de Batman tenta matar morador e acaba preso | A TARDE

Um homem fantasiado de "Batman", famoso herói da DC Comics, foi preso por tentativa de homicídio após invadir uma casa e atacar um homem, nesta segunda-feira, 2, em Parnaíba, no Piauí.

De acordo com informações iniciais, o "super-herói" arrombou a porta de uma casa, no bairro São Judas Tadeu, por volta das 4h. A vítima acordou com o barulho do arrombamento e foi atacada por ele com uma barra de ferro. Eles brigaram e o suspeito conseguiu fugir do local.

O autor do crime, identificado como Rodrigo Rodrigues da Silva, usava uma fantasia com uma máscara cobrindo os olhos. Ele portava uma faca e uma perna de tesoura, além de adereços em forma de morcegos, que imitavam uma arma do herói Batman, criado pela DC Comics. Rodrigo acabou preso em frente à sua residência.



De acordo com a PM, ele disse ser um "justiceiro". Silva carregava os adereços em forma de morcego numa bolsa vermelha, nas costas. Ele teria dito aos policiais que a bolsa que seria ainda um "instrumento de propulsão", feito para voar.