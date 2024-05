Homens são presos após estuprar menores em abrigos do RS | A TARDE

Quatro homens foram presos suspeitos de cometer abusos sexuais contra crianças e adolescentes dentro de abrigos na região metropolitana de Porto Alegre. As prisões foram confirmadas pela Polícia Civil. Os abrigos são destinados às vítimas das fortes chuvas que atingem o estado.

O secretário da Segurança Pública do estado, Sandro Caron de Moraes, afirmou que as verificações dos casos indicaram que todas as vítimas já sofriam abusos sexuais no ambiente doméstico e as ações criminosas foram reiteradas dentro dos abrigos.

O policiamento foi reforçado nos abrigos da capital e da Grande Porto Alegre.

Além disso, outras 32 pessoas foram presas por vandalismo, invasões e danos ao patrimônio. De acordo com a Brigada Militar, já foram roubados barcos, motos aquáticas e outros equipamentos que auxiliam nos resgates de pessoas em áreas de risco.

Prisões ocorreram em várias cidades do estado. Seis pessoas foram detidas em Montenegro, quatro em Canoas, seis em São Leopoldo, seis em Novo Hamburgo, uma em Ivoti, duas em Bento Gonçalves e sete pessoas em Porto Alegre.

