Horário de verão será decidido terça-feira, diz ministro

A declaração foi feita durante um evento da Esfera Brasil, em Roma - Foto: Tauan Alencar | Ministério de Minas e Energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que decidirá sobre a implementação do horário de verão após uma reunião com a equipe técnica na próxima terça-feira, 15. Esse é o prazo limite para que o governo consiga implementar a mudança ainda este ano, após as eleições. Silveira destacou que setores como o aéreo precisam de pelo menos 20 dias para se adaptarem.

A declaração foi feita durante um evento da Esfera Brasil, em Roma, nesta sexta-feira, 11. Ele afirmou que o presidente Lula já deu o aval para a decisão, caso seja necessário, e a reunião servirá para avaliar os riscos energéticos.



Silveira também mencionou que estamos enfrentando a pior seca dos últimos 73 anos e, mesmo com medidas cautelares, foi possível preservar cerca de 13% da água do sistema. A equipe técnica analisará a necessidade do horário de verão com base nas novas projeções de déficit hídrico e na capacidade das hidrelétricas de injetar energia reserva.

Além disso, o ministro informou que, ao contrário de administrações anteriores, as usinas térmicas poderão ser acionadas somente quando necessário, devido a uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que permitiu operar essas usinas em regime de flexibilidade, ao invés de contratá-las para geração contínua, o que aumentava a conta de luz dos consumidores.