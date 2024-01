Humorista processa Nikolas Ferreira por fake news | A TARDE

A humorista do Rio Grande do Norte, Virgínia Álvares entrou contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o vereador Fernando Holiday (PL-SP) por causa de uma fake news.

Os parlamentares associaram falsamente a imagem da humorista a uma mulher conhecida como “dama do tráfico”, esposa de um líder do Comando Vermelho (CV), conhecido como Tio Patinhas. Em uma foto, Virgínia está ao lado do ministro da Justiça Flávio Dino.

O UOL Confere desmentiu a fake news. Na ação por danos morais, os advogados da humorista pedem uma indenização de R$ 90 mil reais. O processo corre no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Ainda não há decisão do juiz sobre o caso.

Quem é a "dama do tráfico?"

Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo mostrou que Luciane teria ido a reuniões no Ministério da Justiça, o que deu base para a fake news. A esposa do líder do CV compartilhou várias fotos e vídeos em Brasília. Ela já esteve no CNJ (Conselho Nacional de Justiça), na Câmara dos Deputados e em encontro com políticos.