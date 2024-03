ID_BR lança o Programa de Desenvolvimento de Lideranças Negras | A TARDE

O Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), uma organização sem fins lucrativos, signatária do Pacto Global da ONU e 100% comprometida com a aceleração da promoção da igualdade racial, a partir da Campanha Sim à Igualdade Racial, trabalha em busca da redução da desigualdade racial no mercado de trabalho, como indica o objetivo 10 da Agenda 2030, em prol da igualdade racial baseada em três pilares: Empregabilidade, Educação e Engajamento no desenvolvimento de ações em diferentes formatos para conscientizar e engajar organizações e a sociedade.

O Programa de Desenvolvimento de Lideranças Negras e Indígenas terá a vigência de sete meses com o início em abril, promovendo três módulos compostos por encontros de Letramento Racial, masterclasses sobre Soft Skills e Tendências para Lideranças, além de rodas de conexão entre os fellows de forma remota durante o período de formação que conta com a mentoria feita por lideranças do mercado de trabalho, em uma trilha com conteúdos pré-estabelecidos.

Para se tornar um fellow, é preciso ter apreço pela pauta antirracista, compromisso com o processo de desenvolvimento, espírito transformador, comprometimento e engajamento, além de vontade de contribuir de forma concreta para a construção de uma sociedade brasileira justa e igualitária.

As inscrições abrem a partir do dia 19 de fevereiro e vão até 04 de março por meio do preenchimento de um formulário, onde os inscritos passarão por uma seleção interna do time do ID_BR levando em consideração os critérios de avaliação, como a autodeclaração negra (preto ou pardo) e indígena segundo classificação do IBGE, idade igual ou superior a 23 anos, graduação completa com o diferencial da pós-graduação (cursando ou finalizada) e experiências com liderança (popular, corporativa, acadêmica, étnica, comunitária, religiosa etc.) e ser profissional atuante no primeiro, segundo, terceiro setor ou empreendedor.

A divulgação dos resultados acontece a partir do dia 22 de março, por meio de uma lista de aprovados no site do ID_BR e e-mail convite, para o encontro de lançamento do Programa e data da Entrevista de Boas Vindas ao Programa.

Para realizar a inscrição no Programa acesse o link https://pt.research.net/r/YZGW63H