Idoso de 88 anos morre carbonizado após incêndio em pensão | A TARDE

Um idoso de 88 anos morreu carbonizado após incêndio dentro de uma pensão em Santa Cecília, região central de São Paulo. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira, 28. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo.

De acordo com os bombeiros, cerca de oito pessoas viviam no local, no Largo Coração de Jesus. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

Para combater as chamas, cerca de 18 viaturas foram mobilizadas. Cerca de 80% do local foi destruído pelo fogo, que foi controlado na manhã desta quarta.

Não há informação sobre o estado de saúde dos outros moradores.